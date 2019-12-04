Помпео провел переговоры с Нетаньяху
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Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Об этом сообщается в Twitter госсекретаря.
Стороны уделили много времени обсуждению ситуации в Иране.
«Мы обсудили усилия по противостоянию дестабилизирующему влиянию Ирана в регионе, экономическое сотрудничество с региональными партнерами и другие вопросы, связанные с безопасностью Израиля», — написал он.
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