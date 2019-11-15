Названа дата проведения саммита в «нормандском формате»
В канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в «нормандском формате», сообщает «Интерфакс».
Стало известно, что встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 9 декабря 2019 года. Саммит пройдет в Париже.
Ранее президент Макрон заявлял, что рассчитывает на проведение встречи в ближайшее время, и выразил надежду на достижение осязаемых результатов.
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