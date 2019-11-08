В МИД рассказали о надеждах от назначения Салливана послом США в России

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков надеется, что в случае назначения Джона Салливана послом США в России, дипломат поможет вывести отношения двух стран из крайней тяжелого состояния. Об этом сообщает РИА «Новости»

Представитель российского МИД уверен, что назначение нового кандидата состоится.

«Мы все видели, что посол Салливан уже выступал на слушаниях в сенатской комиссии», — напомнил Рябков.

При этом он считает, что «надо посмотреть, что произойдет при голосовании по кандидатуре Салливана в сенате полного состава».

Рябков также отметил, что Салливан — опытный, знающий, глубокий человек. Он назвал американца талантливым политиком.

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