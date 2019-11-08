Песков оценил заявленные Макроном варианты развития России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/945/12151945/upload-RIAN_5737047.HR-pic905-895x505-44065.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова президента Франции Эммануэля Макрона о вариантах развития России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он сказал, что предложенные французским лидером пути выгодно отличаются от различных поверхностных и русофобских апокалиптических сценариев, которые зачастую озвучиваются.

Песков также добавил, что данный подход близок Путину, поскольку он сильно дорожит своим контактом с коллегой из Франции.

Представитель Кремля сакцентировал внимание на том, что развитие России будет идти по сценарию, выбранному президентом страны. Однако в нем будут присутствовать все озвученные Макроном элементы, такие как открытость России к сотрудничеству и со странами Европы, Африки, Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, а также доброе взаимовыгодное отношение со странами в целом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Макрон представил три сценария развития России