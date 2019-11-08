Песков оценил заявленные Макроном варианты развития России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова президента Франции Эммануэля Макрона о вариантах развития России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он сказал, что предложенные французским лидером пути выгодно отличаются от различных поверхностных и русофобских апокалиптических сценариев, которые зачастую озвучиваются.
Песков также добавил, что данный подход близок Путину, поскольку он сильно дорожит своим контактом с коллегой из Франции.
Представитель Кремля сакцентировал внимание на том, что развитие России будет идти по сценарию, выбранному президентом страны. Однако в нем будут присутствовать все озвученные Макроном элементы, такие как открытость России к сотрудничеству и со странами Европы, Африки, Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, а также доброе взаимовыгодное отношение со странами в целом.
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