Минюст не успел пересмотреть акты СССР, выяснили СМИ
Минюст не сможет в установленный срок — до 15 ноября — выполнить поручение премьер-министра России Дмитрия Медведева о подготовке проекта постановления правительства об отмене правовых актов времен СССР. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующее письмо министерства.
Как известно, в середине сентября этого года Медведев поручил отменить нормативные акты СССР и РСФСР, среди которых значатся порядка 20,4 тысяч документов.
Ожидается, что постановление окончательно будет готово не ранее 20 декабря.
При этом советские акты обязали отменить до февраля 2020 года.
Как отмечают в Минюсте, сложность возникла, в частности в том, что треть актов в базах данных отсутствует.
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