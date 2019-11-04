МИД Украины потребовал от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил России ноту с требованием указать координаты и время, когда украинская сторона может забрать задержанные в 2018 году в Керченском проливе корабли Военно-морских сил ВСУ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко.
Как отмечается, Информацию о высланной ноте министр озвучил во время на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу в Киеве.
Российские пограничники задержали украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года.
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