Путин рассказал о координации Москвы и Эр-Рияда

Президент России Владимир Путин заявил, что рассматривает координацию Москвы и Эр-Рияда как необходимый элемент обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и Северной Африки. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что без участия Саудовской Аравии вряд ли возможно достичь справедливого и долгосрочного урегулирования различных региональных проблем.

Путин также выразил надежду на то, что его визит послужит импульсом к сотрудничеству двух стран. Он отметил, что подготовлены документы, которые предстоит подписать в ходе визита.

Российский лидер также подчеркнул, что планирует обсудить на переговорах детали двустороннего сотрудничества и наметить планы на перспективу. Кроме того, лидеры обсудят вопросы международной проблематики.

До этого Путин прибыл в Саудовскую Аравию, откуда отправился в королевский дворец.