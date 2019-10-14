Крым не будут обсуждать в «нормандском формате», заявили в Кремле

В Кремле прокомментировали предложение президента Украины Владимира Зеленского об обсуждении темы Крыма в «нормандском формате». Об этом сообщает РИА «Новости» но ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По словам государственного советника, вопрос полуострова закрыт.

«Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи», — сказал Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что иных обсуждений данной темы в иных форматах также невозможно.

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