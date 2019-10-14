Украинская оппозиция потребовала отставки премьера Гончарука из-за концерта неонацистов

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» выступает за немедленную отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука после того, как тот посетил концерт с участием неонацистов, в числе которых украинская ультраправая рок-группа «Сокира Перуна». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, депутаты посчитали визит премьера на такое мероприятие неуважением к «народу, победившему фашизм в Великой Отечественной войне».

А также Гончарука обвинили в в срыве мирного процесса в Донбассе и поддержке неонацистских радикальных организаций.

В партии считают, что действия премьер-министра Украины стоит рассматривать как сигнал для всех международных партнеров страны, в том числе МВФ, США, ЕС и фонд Сороса, об истинном содержании нынешней украинской власти.

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