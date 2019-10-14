В Кремле отреагировали на слова Суркова о «путинизме»

В Кремле прокомментировали слова помощника президента России Владислава Суркова о «путинизме». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в сетевом издании «Актуальные комментарии» появилась рубрика «Путинизм», где Сурков отмечает, что «путинизм» представляет собой глобальный политический лайфхак».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ему не очень импонирует название «путинизм».

«Я не знаю, что такое политический лайфхак, поэтому не могу судить»— заявил Песков.

При этом он согласился с Сурковым, что 20 лет, в ходе которых Путин находится в должности президента, и в должности председателя правительства, это очень важные годы в истории страны, а также в истории развития всего мира.

«Невозможно умалять роль Путина в этих процессах», — отметил Песков журналистам.

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