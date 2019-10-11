Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена отпустили под залог
Информаторов адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые обвиняются в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, отпустили под залог. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое решение принял суд США.
Как отмечается, для освобождения из под стражи Фурману и Парнасу необходимо внести залог в $1 млн.
Сообщается, что следующие слушания пройдут 17 октября в суде Нью-Йорка.
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