Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена отпустили под залог

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Информаторов адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые обвиняются в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, отпустили под залог. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое решение принял суд США.

Как отмечается, для освобождения из под стражи Фурману и Парнасу необходимо внести залог в $1 млн.

Сообщается, что следующие слушания пройдут 17 октября в суде Нью-Йорка.

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