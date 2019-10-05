Депутат Госдумы прокомментировал срыв переговоров КНДР и США

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Глава группы дружбы по связям с КНДР Казбек Тайсаев прокомментировал решение представителей КНДР о прекращении переговоров с США до конца 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что Вашингтон не заинтересован в разрешении ситуации на Корейском полуострове, поскольку тогда американское влияние в том регионе будет ослабевать.

Тайсаев подчеркнул, что первостепенной задачей является объединение Севера и Юга для всей Кореи, потому что корейцы остались единственным разделенным народом. По его мнению,добавил, что США не допустят этого.

Член Госдумы подчеркнул, что Северная Корея доверяет России, а также сказал, что Москва способствует разрешению конфликта на Корейском полуострове.

Ранее сообщалось, что КНДР прекратила переговоры с США до конца года.