Депутат Госдумы прокомментировал срыв переговоров КНДР и США
Глава группы дружбы по связям с КНДР Казбек Тайсаев прокомментировал решение представителей КНДР о прекращении переговоров с США до конца 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что Вашингтон не заинтересован в разрешении ситуации на Корейском полуострове, поскольку тогда американское влияние в том регионе будет ослабевать.
Тайсаев подчеркнул, что первостепенной задачей является объединение Севера и Юга для всей Кореи, потому что корейцы остались единственным разделенным народом. По его мнению,добавил, что США не допустят этого.
Член Госдумы подчеркнул, что Северная Корея доверяет России, а также сказал, что Москва способствует разрешению конфликта на Корейском полуострове.
Ранее сообщалось, что КНДР прекратила переговоры с США до конца года.