Тимошенко предложила Зеленскому провести референдум о продаже земли

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала от президента Украины Владимира Зеленского устроить всенародный референдум по вопросу продажу земли сельскохозяйственного назначения перед началом реформы, предполагающей открытие земельного рынка. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, необходима поддержка народа при вопросе о продаже 72% территории страны «с молотка».

Она также напомнила, что в своей предвыборной программе Зеленский отметил возможность проведения референдумов одним из главных пунктов.

Ранее сообщалось, что кабмин Украины одобрил законопроект о рынке земли.