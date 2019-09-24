СНБО Украины не стал вводить санкции против «112 Украина» и NewsOne
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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не нашел оснований для введения санкций против телеканалов NewsOne и «112 Украина». Об этом сообщают «Страна.ua».
Как отмечается, СНБО рассмотрел 19 марта текущего года постановление Верховной рады страны от 4 октября 2018 года с инициативой ввести санкции против телеканалов.
В ведомстве уточнили, что санкции могут быть введены исключительно в случае причастности юрлиц-резидентов к террористической деятельности. После проверок службой безопасности Украины нарушений обнаружено не было, вследствие чего нет оснований для введения санкций.
Ранее сообщалось, что нацсовет Украины выступил против телеканала NewsOne.