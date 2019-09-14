В Крыму предложили Зеленскому узаконить реальные границы Украины
close
Спикер парламента Крыма Владимир Константинов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому узаконить государственные границы украинского государства без Крыма и Донбасса.
Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, Киев не сможет вернуть Донбасс, после того, как там убили людей.
«Это нужно новой украинской власти признать и двигаться дальше. Крым пора им забыть», — заявил Константинов.
Он посоветовал украинским властям провести референдум и узаконить нынешние реальные границы государства.