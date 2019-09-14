В Крыму предложили Зеленскому узаконить реальные границы Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в... Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в...
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в...
РИА «Новости»

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому узаконить государственные границы украинского государства без Крыма и Донбасса.

Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, Киев не сможет вернуть Донбасс, после того, как там убили людей.

«Это нужно новой украинской власти признать и двигаться дальше. Крым пора им забыть», — заявил Константинов.

Он посоветовал украинским властям провести референдум и узаконить нынешние реальные границы государства.