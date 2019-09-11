В партии Порошенко предложили отдать деньги студентов на помощь коровам

Депутат Рады Алексей Гончаренко из фракции экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» внес законопроект, согласно которому предлагается деньги студентов отдать производителям крупного рогатого скота (КРС). Об этом сообщают «Украинские новости».

Согласно документу, политик предложил увеличить расходы фонда поддержки животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции на 2,6 млрд рублей.

Причем, как отмечается, деньги можно направлять только на бюджетную дотацию за выращивание молодняка КРС в хозяйствах физических лиц.

Уточняется, что средства предлагается взять из фонда главы государства по поддержке образовательных и научных программ для молодежи.

Депутат пояснил, что финансирование фонда нарушило справедливое распределение общественного богатства, когда не хватает средств на важные проекты.