Рейтинг Трампа снизился на фоне торговой войны с Китаем
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Рейтинг президента США Дональда Трампа снизился из-за того, что американцы опасаются увеличения цен, которое может быть вызвано торговой войной с Китаем. Об этом сообщает The Washington Post.
Согласно проведенному опросу, рейтинг американского главы снизился с 44% поддержки до 38%.
Отмечается, что теперь всего 27% американцев полностью поддерживают политику Трампа, тогда, как не одобряют уже 48%.
Большинство граждан США беспокоятся о перспективе увеличения цен на товары, а также установления рецессии, которую может спровоцировать торговая война с Китаем.
Ранее сообщалось, что Трамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику США.