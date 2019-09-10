Рейтинг Трампа снизился на фоне торговой войны с Китаем

Рейтинг президента США Дональда Трампа снизился из-за того, что американцы опасаются увеличения цен, которое может быть вызвано торговой войной с Китаем. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно проведенному опросу, рейтинг американского главы снизился с 44% поддержки до 38%.

Отмечается, что теперь всего 27% американцев полностью поддерживают политику Трампа, тогда, как не одобряют уже 48%.

Большинство граждан США беспокоятся о перспективе увеличения цен на товары, а также установления рецессии, которую может спровоцировать торговая война с Китаем.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику США.