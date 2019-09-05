Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.

По ее словам, это заезженная пластика и фарс.

Также Захарова отметила, что все давно уже говорят о том, что это деструктивная мера для самого ЕС.

Кроме того, дипломат подчеркнула, что Москва считает санкции нелегитимными.

«Но решение было Евросоюза, хотя и продавленное Вашингтоном. Думаю, они сами должны ответить на вопрос, зачем им это надо и сколько это будет продолжаться, мы не вмешиваемся», — сказала она.

Ранее сообщалось, что политолог прокомментировал возможность продления санкций ЕС.