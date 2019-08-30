МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

МИД России прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что напряженная ситуация возникла в результате строительства поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис. Также подчеркнули, что Тбилиси многократно отказывался от предложения Цхинвала о начале переговоров по делимитации и демаркации границы.

«В этих условиях югоосетинская сторона вынуждена осуществлять все работы по ее инженерному оснащению в одностороннем порядке. Они направлены на создание безопасных условий для жизни населения, пресечение различного рода инцидентов. Это — суверенное право Южной Осетии, как и любого другого государства», — отметили в МИДе.

В министерстве также добавили, что Тбилиси нагнетал обстановку провокациями при поддержке западных стран.

Российская сторона призывает к сдержанности и конструктивному диалогу по спорным вопросам.

Ранее Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе.