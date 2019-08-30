МИД России заявил о нагнетении напряженности между Грузией и Южной Осетией

Российский МИД заявил, что Тбилиси целенаправленно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией, передает РИА «Новости».

«Все последние месяцы Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе посредством провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний, осуществляемых при поддержке западных стран», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что такая политика накаляет атмосферу в регионе.

Ранее Южная Осетия назвала сооружение Грузией блокпоста на границе провокацией и потребовала прекратить такие действия. В Тбилиси заявили, что полицейский пост убирать не будут.