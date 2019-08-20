Путин счел жалобы россиян на первичное звено здравоохранения справедливыми
Российский лидер Владимир Путин заявил, что считает справедливыми жалобы граждан страны на качество первичного звена здравоохранения, сообщает «Коммерсантъ».
Он уточнил, что жители страны жаловались до этого и все еще не довольны в настоящее время качеством работы первичного звена здравоохранения. В частности, россиян не устраивают условия, большие очереди и нехватка специалистов. Кроме того, медикам не нравится их зарплата и большая нагрузка.
«Необходимо детально проработать имеющиеся проблемы и найти эффективные способы их решения», — подчеркнул Путин.
По словам президента, в поликлиниках по всей стране ощущается нехватка 25 тыс. врачей и более 135 тыс. сотрудников из среднего медперсонала, также остро стоит проблема устаревания материально-технической базы медучреждений.
Ранее Путин назвал «провалом» состояние первичного звена российской медицины.