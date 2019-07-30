Покинувший Украину Порошенко отправился путешествовать по миру

Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и двумя самолетами отправился из Украины в ОАЭ и Германию. Об этом сообщает «Strana.ua» со ссылкой на источники в Госпогранслужбе.

Изначально в Сети была информация, что Порошенко улетел в Турцию. Однако эта страна могла не стать конечным пунктом назначения бывшего лидера. По данным источников, чартерный рейс, на котором Порошенко и часть семьи прилетели в Стамбул, через час вылетел в Дубай. После чего он пропал из системы.

Также издание отмечает, что другая часть семьи Порошенко 23 июля вылетела из Киева в Мюнхен.

Как уточняется, бывший украинский президент, возможно, уехал с семьей на отдых.

Ранее сообщалось, что Порошенко уехал в Турцию без охраны.