Жители Суринама встретили Лаврова под национальную музыку и танцы

Главу МИД РФ Сергея Лаврова встретили в Суринаме под национальную музыку и танцы, передает РИА «Новости».

Уточняется, что визит главы российского МИДа в Суринам является первым в истории отношений между странами.

Министра встретили девушки в национальных костюмах, которые под живую музыку исполнили для Лаврова танец и повязали ему на плечи платок и накидку.

Министр Суринама Илдиз Дебора Поллак-Бигли также приняла участие в церемонии.

Лавров с улыбкой поблагодарил сторону за гостеприимство.