Танцующую под Dancing Queen Мэй сняли на видео

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй станцевала на публике под композицию группы ABBA «Dancing Queen». Об этом сообщает РИА «Новости».

Видео было снято во время музыкального фестиваля Henley.

На ролике видно, как британский премьер танцует под песню и ритмично двигает руками.

Она также напевает слова «Dancing Queen».

Отмечается, что танцы Терезы Мэй уже ранее попадали на видео. Во время съезда Консервативной партии премьер-министр Великобритании вышла на сцену под этот же хит ABBA и исполнила свой коронный танец.

Тогда многие пользователи Сети обвинили ее в непластичности, а все ее выступление сопровождалось насмешками.