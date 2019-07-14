Порошенко предсказал сроки возвращения украинских моряков на родину

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что уверен на 90% в сроках, когда задержанных в Керченском проливе украинских моряков отпустят из России на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Порошенко, это случится 21 июля — в день, когда пройдут внеочередные парламентские выборы в Раде.

Порошенко рассказал, что у него есть информация, что украинских моряков освободят максимум до 21 июля.

Ранее было завершено следствие по украинским морякам.

25 ноября 2018 года три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.