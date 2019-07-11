Климкин рассказал о циничности Лаврова

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался в адрес коллеги министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщают украинские СМИ.

По мнению Климкина, Лавров в последнее время стал очень циничным.

«Он позволил себе стать очень циничным», — добавил Климкин.

Он также отметил, что министр иностранных дел России выглядит как человек, который много знает, а также прошел много переговоров.

Глава украинского МИДа рассказал, что за последние годы было две встречи с Лавровым, которые прошли в рамках «нормандского процесса».

Украинский дипломат добавил, что во время переговоров обсуждались такие темы, как освобождение заключенных, Донбасс и Крым.

Ранее сообщалось, что Климкин назвал три вещи для противодействия российской стороне.