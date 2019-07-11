Климкин рассказал о циничности Лаврова
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался в адрес коллеги министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщают украинские СМИ.
По мнению Климкина, Лавров в последнее время стал очень циничным.
«Он позволил себе стать очень циничным», — добавил Климкин.
Он также отметил, что министр иностранных дел России выглядит как человек, который много знает, а также прошел много переговоров.
Глава украинского МИДа рассказал, что за последние годы было две встречи с Лавровым, которые прошли в рамках «нормандского процесса».
Украинский дипломат добавил, что во время переговоров обсуждались такие темы, как освобождение заключенных, Донбасс и Крым.
Ранее сообщалось, что Климкин назвал три вещи для противодействия российской стороне.