Самый странный момент в карьере Трампа назвал Welt

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Американский президент Дональд Трамп произнес в Белом доме речь об экологических вопросах. Как пишет Die Welt, лидер отрицает изменение климата и борется с ветряками, но это не помешало ему объявить себя защитником окружающей среды. В действительности за этими словами скрывается политический расчет.

Издание замечает, что вопросы охраны окружающей среды не слишком интересуют Трампа, однако во время речи он заявил, что США хотят «самого чистого воздуха» и «кристально чистой воды», а его правительство «неустанно» борется за окружающую среду. Ее защита якобы была с самого начала одним из главнейших приоритетов, а старания его администрации окупились, поскольку в экологических вопросах был сделан большой прогресс. По словам Трампа, США даже могут стать ведущими в вопросах защиты окружающей среды. По мнению газеты, это был «особенно забавный момент» за время его президентства: президент, который, вероятно, больше, чем все его недавние предшественники, презирал окружающую среду, называет себя «защитником природы»; лидер, который не верит в изменение климата, произносит большую речь о чистом воздухе, во время которой даже не упоминает глобальное потепление.

Газета напоминает, что, в то время как другие страны все чаще делают ставку на возобновляемые источники энергии, Трамп предпочитает ископаемые виды топлива. Он борется за возвращение угля, так как верит, что это приведет к созданию новых рабочих мест, потерянных в предшествующие годы. Его стратегия Affordable Clean Energy не предусматривает ограничений выбросов вредных веществ. Когда речь заходит об экологически чистой электроэнергии, США могут считаться развивающейся страной. На исследование возобновляемых источников энергии администрация Трампа намерена выделить в 2020 году лишь $696 млн, что на 70% меньше, чем ранее.