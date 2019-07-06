Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью российских подводников

Глава Турции Реджеп Эрдоган выразил свою соболезнования в связи с гибелью российских подводников в Баренцевом море в разговоре с президентом страны Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Эрдоган и Путин созвонились. Во время телефонного разговора турецкий лидер затронул трагедию, которая произошло в Баренцевом море.

6 июля в Санкт-Петербурге проходит тожественное прощание с погибшими. Инцидент случился 1 июля в Баренцевом море. Во время трагедии на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли 14 подводников.

Ранее Путин посмертно присвоил звание Героя России морякам.