Закончилась «прямая линия» с Путиным
«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным завершилась. Она продлилась 4 часа и 8 минут.
Путин начал общаться с россиянами в 12.08 мск.
В ходе «прямой линии» обсуждались вопросы зарплат, бизнеса, армии, здравоохранения, международных отношений, мусора, оборота наркотиков, свободного интернета, «китовой» тюрьмы и многое другое.
Традиционная «прямая линия» прошла уже в 17-й раз.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.