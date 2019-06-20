Закончилась «прямая линия» с Путиным

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«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным завершилась. Она продлилась 4 часа и 8 минут.

Путин начал общаться с россиянами в 12.08 мск.

В ходе «прямой линии» обсуждались вопросы зарплат, бизнеса, армии, здравоохранения, международных отношений, мусора, оборота наркотиков, свободного интернета, «китовой» тюрьмы и многое другое.

Традиционная «прямая линия» прошла уже в 17-й раз.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.