Болтон потребовал от РФ доказательств по делу Уилана

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия не предоставила доказательств совершения противоправных действий арестованным в России Полом Уиланом, сообщает РИА «Новости».

«В пятницу провел продуктивную встречу с Элизабет Уилан по поводу того, как оказать поддержку ее брату Полу, который находится в заключении в России. Россия не предоставила доказательств противоправных действий», — заявил он.

Ранее в МИД прокомментировали возможность обмена американца Уилана на Марию Бутину.

Пол Уилан был задержан в Москве по подозрению в шпионаже 31 декабря 2018 года.