МИД Украины нажаловался на возвращение России в ПАСЕ

Украинский МИД выразил возмущение возможным возвращением России в ПАСЕ, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что подобные решения делают невозможным доверие к организации.

Замглавы МИДа Василий Боднар добавил, что очень сожалеет, что стране не удалось отговорить «международных партнеров» от одобрения такого документа.

Кроме того, он заявил, что Запад прощает России, когда та якобы не соблюдает права человека.

Ранее комитет ПАСЕ пригласил Россию поучаствовать в сессии Ассамблеи.