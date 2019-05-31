Саакашвили рассказал об изменениях в Киеве за время его отсутствия

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в Киеве почти ничего не изменилось, пока его не было на Украине, сообщает РИА «Новости».

Политик отметил, что не знает, хорошо ли это.

Он также добавил, что у людей появилась надежда.

Ранее в Киеве рассказали, при каком условии Зеленский начнет диалог с Россией.