Число претендентов на пост Мэй достигло 10
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и местного самоуправления Великобритании Кит Малтхаус решил побороться за пост премьер-министра страны. Об этом сообщает The Sun.
«Я новое лицо со свежими идеями от нового и талантливого поколения», — сказал Малтхаус.
По его словам, он намерен сменить «старых политиков», которые раскололи правящую партию Британии.
Ранее сообщалось, что глава МВД Британии Саджид Джавид поборется за пост Мэй.
24 мая премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила, что покинет свой пост 7 июня.