Число претендентов на пост Мэй достигло 10

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства и местного самоуправления Великобритании Кит Малтхаус решил побороться за пост премьер-министра страны. Об этом сообщает The Sun.

«Я новое лицо со свежими идеями от нового и талантливого поколения», — сказал Малтхаус.

По его словам, он намерен сменить «старых политиков», которые раскололи правящую партию Британии.

Ранее сообщалось, что глава МВД Британии Саджид Джавид поборется за пост Мэй.

24 мая премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила, что покинет свой пост 7 июня.