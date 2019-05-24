Трампа рассмешили запинки главы демократов в конгрессе США

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Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере видеоролик, на котором собраны моменты с запинки председателя демократов в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Трамп сопроводил ролик подписью «Запинки Пелоси во время пресс-конференций» (оно полностью напечатано прописными буквами).

Некоторые пользователи в ответах к этому твиту прикрепили похожие ролики с самим Трампом, на которых собраны смешные моменты из выступлений президента.

В 2017 году сообщалось, что Трамп рассмешил японского премьер-министра Синдзо Абэ кормлением рыб.