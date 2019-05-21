Зеленский предложил изменить систему выборов в стране

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Советник президента Украины Андрей Богдан проинформировал о том, что Владимир Зеленский предложил при выборах в Раду снизить проходной барьер с 5 до 3% и отменить мажоритарную систему. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По словам советника, речь идет об изменениях в закон о выборах народных депутатов, которые приведут к пропорциональной партийной системе в стране.

«Еще одним дополнительным условием таких изменений может быть понижение проходного барьера до 3%», --заявил Богдан.

Ранее была названа возможная дата выборов в Раду.