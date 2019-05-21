Экс-советник Трампа отказался выступать на слушаниях по «российскому делу»

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Бывшему юрисконсульту Белого дома Дональду Макгану разрешили не выступать на слушаниях конгресса по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы, передает ТАСС.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, данное событие является «важным прецедентом».

«Адвокаты говорят, что они делают это не ради меня. Они делают это для аппарата президента», — отметил Трамп.

Он также добавил, что Макган отказался выступать на слушаниях по «российскому делу».

Ранее СМИ сообщили, что Трамп просил Макгана заявить о его невиновности.