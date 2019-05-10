Обвиненный в «краже тапок» Порошенко ответил Зеленскому

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Действующий президент Украины Петр Порошенко отреагировал на видеообращение избранного украинского главы Владимира Зеленского, в котором последний сравнил его с «туристом в египетском отеле». Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на администрацию Порошенко.

Ранее Зеленский заявил, что последние назначения Порошенко в должности президента напоминают ему действия «туриста в египетском отеле», который накануне отъезда домой «утаскивает полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола».

«Украина — это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти – это сложный и ответственный процесс», — отметили в администрации Порошенко.

Ранее Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.

Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский, набрав 73,22% голосов.