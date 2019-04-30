Трамп хочет ужесточить предоставление убежища мигрантам

Президент США Дональд Трамп намерен ужесточить систему предоставления убежища мигрантам, сообщает РИА «Новости».

«Президент Трамп подписал президентский меморандум, чтобы обеспечить доступ к убежищу законным лицам, которые ищут убежища, при этом более эффективно отслеживать и высылать нелегальных мигрантов, которые не удовлетворяют критериям и не соответствуют требованиям», — говорится в сообщении.

Согласно меморандуму, Трамп поручил своей администрации принять ряд мер по ужесточению правил предоставления убежища. Среди них предложение взимать плату за заявления о предоставлении убежища и разрешении на работу и немедленно отзывать разрешение на работу иностранцам, которые получили распоряжение об окончательной высылке.

Ранее Пентагон отправил еще более 300 военнослужащих к границе с Мексикой для оказания помощи мигрантам.