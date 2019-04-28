Песков объявил вмешательством «не в свой регион» деятельность США по КНДР

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что когда Соединенные Штаты занимаются проблемой Северной Кореи, они вмешиваются «в дела не своего региона».

При этом он отметил, что Россия граничит с КНДР, поэтому северокорейская проблема — это «свой» для Москвы регион.

«Когда американцы занимаются Северной Кореей, они занимаются нашим регионом, а не своим», — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера рассказал о подарке Путина Ким Чен Ыну.

Первый саммит президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ын состоялся во Владивостоке 25 апреля. Переговоры Путина и Ким Чен Ына продолжались три с половиной часа. Прежде лидеры двух стран никогда не встречались. Его отец Ким Чен Ир приезжал в Россию трижды: в 2001, 2002 и 2011 годах.