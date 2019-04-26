Путин согласился съездить в КНДР
Президент России Владимир Путин принял приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Данное приглашение Ким Чен Ын сделал во время саммита КНДР и России во Владивостоке, который состоялся в четверг, 25 апреля.
В агентстве подчеркнули, что Путин «с готовностью» принял приглашение.
Возможные сроки визита Путина в Северную Корею не уточняются.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын подарил Путину «олицетворяющий силу» меч.