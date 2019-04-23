Более 50 человек умерли, считая голоса на выборах в Индонезии

Председатель Центральной избирательной комиссии Индонезии Ариф Будиман заявил, что не менее 54 человек скончались от переутомления в процессе подсчета голосов после всеобщих выборов в стране 17 апреля. Об этом сообщает индонезийский интернет-портал tempo.co.

Кроме того, по его словам, еще 32 члена избирательных комиссий были госпитализированы.

Будиман отметил, что у многих погибших и госпитализированных рабочий день начался в 05:00 утра, а закончился только спустя сутки.

Ранее сообщалось, что Михаил Горбачев проиграл выборы в парламент Индонезии.