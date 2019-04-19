Лукашенко хочет перенести парламентские выборы в Белоруссии
Белорусский глава Александр Лукашенко заявил, что переносится дата проведения парламентских выборов в стране, передает РИА «Новости»
По словам Лукашенко, парламентские выборы пройдут в 2019 году, а выбора президента Белоруссии «что бы ни случилось» пройдут в 2020 году.
«Мы не будем играться с народом, мы не будем устраивать политические игры», — добавил Лукашенко.
Ранее сообщалось что Лукашенко назвал русский язык государственным в Белоруссии.