Лукашенко хочет перенести парламентские выборы в Белоруссии

Белорусский глава Александр Лукашенко заявил, что переносится дата проведения парламентских выборов в стране, передает РИА «Новости»

По словам Лукашенко, парламентские выборы пройдут в 2019 году, а выбора президента Белоруссии «что бы ни случилось» пройдут в 2020 году.

«Мы не будем играться с народом, мы не будем устраивать политические игры», — добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось что Лукашенко назвал русский язык государственным в Белоруссии.