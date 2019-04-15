Лукашенко называет Эрдогана другом, а он его — братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии своего визита в Турцию заявил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган называет его братом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам белорусского лидера, у них с Эрдоганом доверительные отношения, и сам он называет президента Турции другом.

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«Я называю Эрдогана своим другом. Турецкий лидер обращается ко мне со словом «брат». Мы, можно сказать, как близкие, родные люди», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что они с Эрдоганом поддерживают друг друга на всех международных площадках, подчеркнув, что у них нет никаких закрытых тем для сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Лукашенко поздравил Эрдогана с победой на выборах.