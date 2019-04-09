Венесуэла намерена покинуть ОАГ

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Венесуэла приняла решение выйти из Организации американских государств (ОАГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД южноамериканской страны.

Как отмечается, страна планирует покинуть ОАГ 27 апреля 2019 года.

Уточняется, что правительство ратифицирует свое решение из-за жалобы, которая была подана два года назад.

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«...и в рамках соответствующих процедур, учитывая, что Боливарианская Республика Венесуэла не может оставаться в организации, стоящей на коленях перед имперскими и господствующими интересами администрации США», — добавили в заявлении.

Ранее сообщалось, что Мадуро готов начать переговоры с оппозицией Венесуэлы.