Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины

Александр Лукашенко РИА Новости

Глава Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины спикера Совфеда Валентину Матвиенко, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Матвиенко получила награду за «вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества» России и Белоруссии.

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Лукашенко уже подписал указ о назначении ордена. Он сделал это накануне 70-летнего юбилея спикера Совфера.

Орден Франциска Скорины — государственная награда Белоруссии. Присуждается либо за развитие белорусской культуры, либо за гуманитарную, благотворительную деятельность.

Ранее сообщалось, что Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов..