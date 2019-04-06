Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины

Глава Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины спикера Совфеда Валентину Матвиенко, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Матвиенко получила награду за «вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества» России и Белоруссии.

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Лукашенко уже подписал указ о назначении ордена. Он сделал это накануне 70-летнего юбилея спикера Совфера.

Орден Франциска Скорины — государственная награда Белоруссии. Присуждается либо за развитие белорусской культуры, либо за гуманитарную, благотворительную деятельность.

Ранее сообщалось, что Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов..