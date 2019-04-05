Эксперт о «кремлевском формате» совещания правительства по нацпроектам

Ничего особенного в том, что совещание правительства по нацпроектам прошло в том же формате, что и недавние Госсоветы, нет; напротив очевидна эффективность такого подхода, заявил политолог Марат Баширов.

В четверг в подмосковном Аносино началось выездное совещании «Национальные проекты - Этап «Реализация», которое будет проходить по субботу включительно.

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Работа на совещании была организована в интерактивном режиме - аудитория активно вовлекалась в происходящее. Выступления спикеров перемежалось «разминками», когда участники могли отвечать на предлагаемые модератором вопросы, а также активно задавать вопросы через специальное приложение, передает ТАСС.

«Это апробированная давно уже в бизнес-структурах схема стратегического планирования, и, соответственно, действий для реализации этого дела. Тут ничего нового с точки зрения формата нет – новация в том, что его впервые применили на Госсовете осенью прошлого года. И этот формат очень понравился президенту – потому что он оказался более продуктивным, то есть когда люди не просто сидят в зале, им с трибуны что-то вещают, они расходятся, каждый со своими мыслями», — пояснил Баширов в интервью «Газете.Ru».

К совещанию было прислано более 1 тыс. вопросов. Участниками первого дня стали более 200 представителей проектных офисов правительства, ведомств и регионов - причем последних большинство.

«В рамках этого формата все иначе – люди сидят за круглым столом, они все равны, они «без галстуков». Есть флип-чарт. Они обсуждают вопросы, соответственно, есть разные точки зрения. Они сверяют свои мысли с мыслями своих соседей. Самое главное, что на госсоветовском формате потом каждая группа докладывала президенту о результатах свое работы, был некий финал, и они понимали, что должны будут его докладывать. Правительство тоже участвовало в этом формате – на самом первом, общем заседании, были и вице-премьеры, и министры. Они посмотрели и переняли эту форму – просто молодцы», — резюмировал эксперт.