Аксенов: Крым готовился вернуться в Россию задолго до 2014 года

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что присоединению Крыма к России предшествовал определенный период, когда он и его коллегии занимались политической деятельностью, передает РИА «Новости».

По его словам, из партия «Русское единство» была создана в 2009 году, они занимались проведением протестных акций, против политики тогдашних украинских руководителей.

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«Мы к этому пути шли практически до этого пять лет», — сказал Аксенов в интервью «России 24».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.