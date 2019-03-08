Крымские власти посоветовали Тимошенко создать украинскую колонию на Марсе

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Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что намерение украинского кандидата в президенты Юлии Тимошенко вернуть Крым в состав Украины является таким же нереалистичным, как экспедиция к центру Земли. Слова чиновника передает РИА «Новости».

Иоффе выразил мнение, что обещание Тимошенко вернуть Крым в состав Украины говорит о том, что она уверена в своем поражении и поэтому ей «море по колено».

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«Она может пойти дальше в абсурдности своих действий и пообещать в ближайшее время, что создаст украинскую колонию на Марсе или снарядит экспедицию к центру Земли», — сказал Иоффе.

Он также выразил уверенность, что в Донбассе «народ ведет свою борьбу».

Ранее Тимошенко заявляла о намерении вернуть Крым и Донбасс в состав Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.