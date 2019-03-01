Лукашенко: Белоруссия не является «нахлебником» России
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не является «нахлебником» России. Об этом сообщает БелТА.
Соответствующее заявление он сделал на встрече с представителями общественности и СМИ.
«Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем», — отметил Лукашенко.
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По его словам, ему как «самолюбивому человеку» неприятно это слышать, и в такие моменты ему «не хочется никаких союзов».
Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил, что российскому правительству нужно прекратить «лоббировать олигархические кланы», которые блокируют поставки продукции из государства.