Посол России передал Ким Чен Ыну поздравления по случаю Дня сияющей звезды

Посол России в КНДР Александр Мацегора передал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну поздравительное послание от дипкорпуса по случаю 77-й годовщины со дня рождения Ким Чен Ира, передает РИА «Новости».

Уточняется, что посол Александр Мацегора вместе с дуайеном дипломатического корпуса в Пхеньяне послом Палестины Исмаилом Хассаном посетили Международный отдел ЦК Трудовой партии Кореи, где передали заведующему отделом Ли Су Ёну корзину цветов и поздравительное послание от дипкорпуса на имя Председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына.

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Ли Су Ён пригласил послов на беседу, в ходе которой стороны обменялись с ними мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ранее источник в российском Министерстве иностранных дел (МИД) заявил, что Россия желает «успеха» США и КНДР в переговорах.